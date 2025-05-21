Экономика замкнутого цикла и один регулятор. Депутат о совершенствовании системы переработки отходов

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо развивать инфраструктуру переработки отходов, заявила корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по экологии и природопользованию Палаты представителей Жанна Чернявская.
«Золото буквально под ногами». Лукашенко актуализировал задачи по обращению с отходами.
«Экологическая ситуация в стране, состояние окружающей среды — во многом зависит от того, как мы управляем отходами потребления и производства. К сожалению, с каждым годом количество отходов, образуемых человеком в процессе жизнедеятельности, растет. И совещание, проведенное Президентом Беларуси, — важный шаг на пути совершенствования системы управления отходами. И это зависит от каждого из нас, личного отношения к своей земле, придомовой территории, сбору и сортировке мусора, — отметила Жанна Чернявская. — Совершенно правильно сказано, что в целях повышения эффективности управления отходами, снижения объемов их образования и захоронения, необходимо решать задачи по развитию системы сбора, сортировки и обработки отходов, расширения сферы применения вторичных материальных ресурсов. Возможно формирование государственных промышленных парков экономики замкнутого цикла, интегрирующих предприятия, использующие отходы одной отрасли в качестве сырья для другой».
Необходимо развивать инфраструктуру переработки отходов, включая создание государственной цифровой платформы «Карта отходов», отражающей потоки отходов и вторичных материальных ресурсов, подчеркнула депутат. «И конечно, 100% верно — должен быть один регулятор, который будет устанавливать, регулировать и контролировать правила игры, — отметила парламентарий. — В нашей стране есть достаточно хорошие наработки по переработке различных видов отходов — пластика, битумосодержащих и растительных отходов. Более того, умельцы в частном бизнесе разработали целые модули, которые помогают сортировать, мыть, перерабатывать многие виды вторресурсов. Почему бы не привлечь их в государственные проекты и использовать в работе по модернизации и установке необходимых модулей — линий на наших сортировочных и перерабатывающих предприятиях. Опять же, не нужно будет закупать втридорого китайское или итальянское оборудование».
«Нам есть над чем поработать и максимально обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот производственных и коммунальных отходов. А это позволит надолго сохранить в чистоте наши природные системы. Но в этом мы должны участвовать все, превращая отходы в доходы», — дополнила Жанна Чернявская. -0-