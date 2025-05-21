Экономика замкнутого цикла и один регулятор. Депутат о совершенствовании системы переработки отходов

Необходимо развивать инфраструктуру переработки отходов, включая создание государственной цифровой платформы «Карта отходов», отражающей потоки отходов и вторичных материальных ресурсов, подчеркнула депутат. «И конечно, 100% верно — должен быть один регулятор, который будет устанавливать, регулировать и контролировать правила игры, — отметила парламентарий. — В нашей стране есть достаточно хорошие наработки по переработке различных видов отходов — пластика, битумосодержащих и растительных отходов. Более того, умельцы в частном бизнесе разработали целые модули, которые помогают сортировать, мыть, перерабатывать многие виды вторресурсов. Почему бы не привлечь их в государственные проекты и использовать в работе по модернизации и установке необходимых модулей — линий на наших сортировочных и перерабатывающих предприятиях. Опять же, не нужно будет закупать втридорого китайское или итальянское оборудование».