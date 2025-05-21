Беларусь и Шри-Ланка намерены обменяться бизнес-миссиями

21 мая, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Александр Рогожник провел встречу с послом Республики Шри-Ланка в РФ Шобини Гунасекерой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской дипмиссии.
Стороны обсудили сотрудничество между двумя странами в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, затронули вопросы формирования договорно-правовой базы, а также взаимодействия в рамках международных организаций.
«Подтверждена готовность провести в текущем году очередные двусторонние межмидовские консультации и заседание совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Александр Рогожник и Шобини Гунасекера сошлись во мнении, что проведение этих мероприятий приобретает особую важность в контексте 25-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Шри-Ланкой, которое страны отметят в ноябре текущего года. В целях продвижения торгово-экономической повестки руководители дипмиссий Беларуси и Шри-Ланки в России условились рассмотреть возможность обмена бизнес-миссиями», — рассказали в пресс-службе.
«В ходе обсуждения сотрудничества на гуманитарном треке Шобини Гунасекера подчеркнула, что в Беларуси обучаются несколько тысяч студентов из Шри-Ланки, и в связи с этим отметила высокий уровень образования в нашей стране, который известен далеко за ее пределами», — добавили в посольстве. -0-