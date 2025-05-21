Беларусь и Шри-Ланка намерены обменяться бизнес-миссиями

«Подтверждена готовность провести в текущем году очередные двусторонние межмидовские консультации и заседание совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Александр Рогожник и Шобини Гунасекера сошлись во мнении, что проведение этих мероприятий приобретает особую важность в контексте 25-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Шри-Ланкой, которое страны отметят в ноябре текущего года. В целях продвижения торгово-экономической повестки руководители дипмиссий Беларуси и Шри-Ланки в России условились рассмотреть возможность обмена бизнес-миссиями», — рассказали в пресс-службе.