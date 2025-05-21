Шулейко о современных МТК: строим объекты, которые позволяют получать хорошую продуктивность

В целом в Брестской области из разных источников финансирования строят и реконструируют 47 животноводческих объектов. «Что касается реконструкции молочно-товарных ферм, то ведется она достаточно активно. Десять молочно-товарных комплексов строится в соответствии с 365-м указом главы государства. Проектная документация есть, работы там уже ведутся, финансирование соответствующее открыто. Как и было поручено Президентом, в течение 2025−2026 годов эти объекты должны быть введены в строй. Вводиться они будут в составе двух помещений для содержания дойного стада, доильно-молочного блока, цеха сухостоя-раздоя и профилактория», — пояснил первый заместитель Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий.