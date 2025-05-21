Шулейко о современных МТК: строим объекты, которые позволяют получать хорошую продуктивность

21 мая, Ганцевичский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси по программе строительства молочно-товарных комплексов возводят объекты, которые позволяют получать хорошую продуктивность. Об этом заявил заместитель премьер-министра, уполномоченный главы государства в Брестской области Юрий Шулейко во время рабочей поездки в Ганцевичский район, передает корреспондент БЕЛТА.
Шулейко проинспектировал состояние посевов после весенних заморозков.
Юрий Шулейко обратил внимание, что практически завершена программа нынешней пятилетки. «Начались масштабные государственные программы, которые направлены на техническую и технологическую модернизацию наших сельскохозяйственных организаций. Четко понимаем, что необходимо укрупнение предприятий. Это диктует время, это трудовые ресурсы. Удои должны быть 20 л и больше, однозначно. Для некоторых это начало, для кого-то — по силам и 30 л на корову», — подчеркнул вице-премьер.
Для повышения эффективности в животноводстве требуются новые решения. По поручению главы государства разработана программа строительства молочно-товарных комплексов. Юрий Шулейко пояснил, что размещенные в разных точках фермы не находят продолжения в новой модели эффективной работы на земле. «Получаем ресурсы, строим объекты животноводства, которые позволяют получать хорошую продуктивность. И в дальнейшем, естественно, под эту продуктивность нужны соответствующие корма, обеспечение их хранения. Сохранность скота вообще красной линией проходит по стране в целом», — обозначил заместитель премьер-министра. Он добавил, что в Беларуси к 2030 году поставили задачу завершить комплекс работ, благодаря чему практически все поголовье крупного рогатого скота будет стоять на МТК.
Юрий Шулейко сегодня с рабочей поездкой посетил Ганцевичский район. В частности, его ознакомили с планом по модернизации сельскохозяйственных объектов. В районе до конца года намерены завершить строительство и реконструкцию трех животноводческих комплексов. Модернизируют молочно-товарные фермы в деревнях Ганцевичи и Маково, строят два коровника с доильно-молочным блоком на ферме возле деревни Денисковичи. Летом в агрогородке Огаревичи введут в эксплуатацию зерносушильный комплекс мощностью 100 т в час и семяочистительную линию мощностью 5 т в час.
В целом в Брестской области из разных источников финансирования строят и реконструируют 47 животноводческих объектов. «Что касается реконструкции молочно-товарных ферм, то ведется она достаточно активно. Десять молочно-товарных комплексов строится в соответствии с 365-м указом главы государства. Проектная документация есть, работы там уже ведутся, финансирование соответствующее открыто. Как и было поручено Президентом, в течение 2025−2026 годов эти объекты должны быть введены в строй. Вводиться они будут в составе двух помещений для содержания дойного стада, доильно-молочного блока, цеха сухостоя-раздоя и профилактория», — пояснил первый заместитель Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий.
В Брестской области сформировали план до 2030 года. «Мы должны перевести все дойное стадо на современные технологии, на беспривязное содержание. На сегодня у нас 90% дойного стада содержится в таких условиях, что дает свой результат. Видим это по продуктивности. В целом по области уже больше 23 литров в сутки доим на одну корову», — резюмировал Дмитрий Городецкий. -0-
Фото Виолетты Южаковой.