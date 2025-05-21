Делегация высокого уровня Кубы планирует принять участие в саммите ЕАЭС в Минске

По его словам, для Кубы Минск — очень важная площадка. «В рамках ЕАЭС все для Кубы дружественные страны, но Беларусь — одна из братских стран, — отметил посол. — У наших президентов очень прекрасные отношения, они знают друг друга, на всех площадках встречаются».-0-