Делегация высокого уровня Кубы планирует принять участие в саммите ЕАЭС в Минске

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация высокого уровня Кубы планирует принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске, сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Республике Беларусь Сантьяго Перес Бенитес, передает корреспондент БЕЛТА.
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«Будет Высший Евразийский экономический совет и должна приехать делегация очень высокого уровня со стороны Кубы», — рассказал Сантьяго Перес Бенитес.
По его словам, для Кубы Минск — очень важная площадка. «В рамках ЕАЭС все для Кубы дружественные страны, но Беларусь — одна из братских стран, — отметил посол. — У наших президентов очень прекрасные отношения, они знают друг друга, на всех площадках встречаются».-0-