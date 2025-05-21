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Делегация высокого уровня Кубы планирует принять участие в саммите ЕАЭС в Минске

«Будет Высший Евразийский экономический совет и должна приехать делегация очень высокого уровня со стороны Кубы», — рассказал Сантьяго Перес Бенитес.

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация высокого уровня Кубы планирует принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске, сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Республике Беларусь Сантьяго Перес Бенитес, передает корреспондент БЕЛТА.

«Времени остается немного». Турчин о подготовке к проведению Евразийского экономического совета Рыженков раскрыл подробности проведения Евразийского экономического форума Представители иранского бизнеса получили приглашение на Евразийский экономический форум в Минске.

«Будет Высший Евразийский экономический совет и должна приехать делегация очень высокого уровня со стороны Кубы», — рассказал Сантьяго Перес Бенитес.

По его словам, для Кубы Минск — очень важная площадка. «В рамках ЕАЭС все для Кубы дружественные страны, но Беларусь — одна из братских стран, — отметил посол. — У наших президентов очень прекрасные отношения, они знают друг друга, на всех площадках встречаются».-0-