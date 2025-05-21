В ЦБ назвали условия, от которых будут зависеть решения по ключевой ставке

Решение по ключевой ставке будет зависеть от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Об этом в Центральный банк России сообщил в среду, 21 мая, опубликовав на своем сайте динамику потребительских цен в стране.
По информации регулятора, он будет проводить такую жесткость денежно-кредитной политики, которая необходима для возвращения инфляции к 4% в 2026 году.
Что касается роста цен, то в апреле с исключением сезонности он продолжил замедляться.
«Цены на непродовольственные товары за месяц почти не изменились, однако продовольственные товары и услуги по-прежнему дорожали, но медленнее», — говорится в сообщении регулятора.
В Банке России отметили, что в апреле годовая инфляция снизилась, но все еще превышает целевой показатель.
«С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7−8% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — сообщили в ЦБ.
Ранее президент России Владимир Путин назвал высокую инфляцию одной из главных проблем страны. Вместе с тем он отметил значительный рост российской экономики.
По данным ЦБ, уровень базовой инфляции в РФ в первом квартале текущего года снизился с 13,4% до 8,9%.