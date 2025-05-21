БЕЛАЗ расширит свое присутствие в Красноярском крае

Белорусская делегация, в которую вошли представители БЕЛАЗа, ознакомилась с несколькими промышленными площадками в Красноярском крае, где возможно создание дилерских центров и сборочных производств в партнерстве с краевыми производителями. А уже меньше чем через неделю в ходе визита на БЕЛАЗ правительственной делегации Красноярского края во главе с Сергеем Верещагиным стороны подтвердили ранее достигнутые договоренности, детально обсудив вопросы развития сотрудничества.