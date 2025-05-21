БЕЛАЗ расширит свое присутствие в Красноярском крае

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество БЕЛАЗа с компаниями Красноярского края Российской Федерации выходит на новый уровень — достигнуты договоренности о реализации совместных проектов в сфере промышленной кооперации и развития инфраструктуры по сопровождению карьерной техники. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
«Компания БЕЛАЗ, чьи карьерные самосвалы и спецтехника активно используются на предприятиях края, планирует открыть в Красноярске крупный центр технической поддержки и уже подбирает площадку под его строительство», — рассказал первый заместитель губернатора Красноярского края — председатель правительства края Сергей Верещагин.
В свою очередь лидер горно-металлургической отрасли региона — компания «Норникель» — рассматривает возможность создания в тесной кооперации с БЕЛАЗом базы для проведения обслуживания, ремонта, испытаний опытных образцов и в перспективе — сборочного производства подземной горной техники и комплектующих на своей площадке в Сосновоборске.
Белорусская делегация, в которую вошли представители БЕЛАЗа, ознакомилась с несколькими промышленными площадками в Красноярском крае, где возможно создание дилерских центров и сборочных производств в партнерстве с краевыми производителями. А уже меньше чем через неделю в ходе визита на БЕЛАЗ правительственной делегации Красноярского края во главе с Сергеем Верещагиным стороны подтвердили ранее достигнутые договоренности, детально обсудив вопросы развития сотрудничества.
Генеральный директор БЕЛАЗа Сергей Лесин ознакомил гостей с особенностями сборочного процесса карьерных машин и продукцией предприятия. Председатель правительства Красноярского края высоко оценил разнообразие и масштабы техники, которую производит БЕЛАЗ. Под особенным впечатлением остался Сергей Верещагин после тест-драйва 90-тонного БЕЛАЗа на заводском полигоне.
На Красноярский край приходится около 70% запасов угля России, регион — в числе лидеров по добыче золота. Доля карьерной техники БЕЛАЗ в Красноярском крае составляет 58% от общего объема рынка региона. В 2024 году в регион поставлено 66 самосвалов БЕЛАЗ. В этом году отгружено 4 машины плюс прорабатывается поставка еще 18 единиц техники. -0-