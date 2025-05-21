5,5 тысяч тонн куриных лапок из Чувашии съели китайцы за прошлый год

Глава Чувашии Олег Николаев принял участие в V заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству «Волга — Янцзы», который в этом году проходит в Казани. Этот формат, инициированный по поручению Президента России Владимира Путина, объединяет регионы Приволжского федерального округа и китайские провинции, расположенные вдоль реки Янцзы.
В мероприятии участвовали полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров, вице-премьер Марат Хуснуллин, представители регионов ПФО и шести китайских провинций: Аньхой, Цзянси, Хубэй, Хунань, Сычуань и города Чунцин.
Игорь Комаров отметил, что формат «Волга — Янцзы» открывает новые возможности для сотрудничества. Уже подписано 54 соглашения в торгово-экономической, научной и гуманитарной сферах. Чувашия и Нижегородская область лидируют по количеству договоренностей — у каждой по 6 соглашений.
Чувашия активно развивает партнерство с Китаем. С 2014 года подписаны соглашения с провинциями Сычуань, Аньхой, Хубэй, Хунань и Цзянси, а также с городом Чунцин. В ближайшее время планируется заключить договор о побратимстве с провинцией Гуйчжоу.
Экономическое сотрудничество набирает обороты. В 2024 году товарооборот Чувашии с Китаем составил 268,8 млн долларов, что составляет 35% от общего объема внешней торговли республики. Основные экспортные товары — мясо птицы (куриные лапки от ООО «Юрма») и кондитерские изделия (компании «Акконд» и «Вавилон»). В 2024 году в Китай поставлено 5,56 тыс. тонн мяса и 2,18 тыс. тонн сладостей.
Параллельно в Казани проходит VIII форум Ассоциации вузов «Волга — Янцзы», где представлены Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова и Чувашский государственный педагогический университет имени И. Я. Яковлева. Вузы республики активно сотрудничают с китайскими партнерами:
ЧГУ с 2011 года подписал 16 договоров с китайскими вузами, работает Центр изучения Китая и Китайский культурный центр.
В ЧГПУ действует 6 соглашений о сотрудничестве, включая программы обмена студентами и преподавателями.
Сейчас в вузах Чувашии обучаются 18 китайских студентов, а на факультете иностранных языков китайский язык преподается как второй иностранный.
Форум «Волга — Янцзы» подтверждает: сотрудничество между регионами России и Китая продолжает укрепляться, открывая новые перспективы в экономике, науке и культуре.