5,5 тысяч тонн куриных лапок из Чувашии съели китайцы за прошлый год

Чувашия активно развивает партнерство с Китаем. С 2014 года подписаны соглашения с провинциями Сычуань, Аньхой, Хубэй, Хунань и Цзянси, а также с городом Чунцин. В ближайшее время планируется заключить договор о побратимстве с провинцией Гуйчжоу.