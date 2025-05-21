Такси без Kia и Hyundai: автоэксперт Шкуматов объяснил URA.RU, что ждет Rio и Solaris

По словам Шкуматова, парк Rio и Solaris будет сокращаться естественным путем за счет пробега и износа.
Автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris постепенно исчезнут из такси, но массовой распродажи по дешевым ценам на российском рынке не ожидается. Об этом URA.RU рассказал автоэксперт Петр Шкуматов, комментируя новый закон о локализации такси.
«Разрешения, уже выданные этим автомобилям, действуют до конца своего пятилетнего срока. Значит, парк Rio/Solaris будет сокращаться естественным путем: машины отработают типичные пять лет и уйдут из такси по износу или пробегу», — пояснил Шкуматов в беседе с URA.RU. Он также отметил, что массовой распродажи «по бросовой цене» ожидать не стоит, так как владельцы заинтересованы доработать оставшийся срок, чтобы окупить автомобиль, после чего продадут его как обычную подержанную машину.
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Эксперт также отметил, что на стоимость автомобилей на вторичном рынке новые правила не окажут существенного влияния. По его словам, цена подержанных машин зависит, в первую очередь, от курса валют, ограничений на импорт и общего дефицита новых автомобилей. Шкуматов заявил, что локальные изменения для 600−700 тысяч таксомоторов не способны обрушить рынок. Он добавил, что при сокращении предложения спрос на Kia Rio и Hyundai Solaris с большим пробегом может даже незначительно повысить их цену среди покупателей подержанных авто.
Совет Федерации 21 мая одобрил закон, который с 1 марта 2026 года обязывает использовать для работы в такси только автомобили российского производства с уровнем локализации не менее 3200 баллов или произведенные по специнвестконтрактам (СПИК). На сегодняшний день данному показателю соответствует лишь продукция компании «АвтоВАЗ», а также некоторые модели бренда «Москвич» и электромобили Evolute. По словам экспертов, после вступления в силу закона произойдет рост стоимости поездок и сократится число водителей.