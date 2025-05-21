Такси без Kia и Hyundai: автоэксперт Шкуматов объяснил URA.RU, что ждет Rio и Solaris

«Разрешения, уже выданные этим автомобилям, действуют до конца своего пятилетнего срока. Значит, парк Rio/Solaris будет сокращаться естественным путем: машины отработают типичные пять лет и уйдут из такси по износу или пробегу», — пояснил Шкуматов в беседе с URA.RU. Он также отметил, что массовой распродажи «по бросовой цене» ожидать не стоит, так как владельцы заинтересованы доработать оставшийся срок, чтобы окупить автомобиль, после чего продадут его как обычную подержанную машину.