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На рынок ОАЭ отправили почти полтонны уральской рыбы

Уральский производитель рыбы отправил в ОАЭ рыбы на 424 килограмма.

Источник: Комсомольская правда

21 мая партия рыбной продукции под контролем специалистов была отправлена из уральской столицы в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом информирует пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Уральские производители отправили на экспорт 424 килограмма рыбы. Партия была с сопроводительными документами, а также с соблюдением ветеринарно-санитарных требований принимающей страны.

Специалисты Россельхознадзора в ходе проверки партии нарушений не выявляли. Свердловская область наращивает экспорт, и теперь уральскую рыбу будут продавать в магазинах Эмиратов.

Напомним, что в мае из Свердловской области в ОАЭ направили партию живых дождевых червей. Их вес — 379 килограммов. Червей направили, чтобы они помогали улучшать структуру и состав грунта.