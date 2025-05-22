На рынок ОАЭ отправили почти полтонны уральской рыбы

21 мая партия рыбной продукции под контролем специалистов была отправлена из уральской столицы в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом информирует пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
Уральские производители отправили на экспорт 424 килограмма рыбы. Партия была с сопроводительными документами, а также с соблюдением ветеринарно-санитарных требований принимающей страны.
Специалисты Россельхознадзора в ходе проверки партии нарушений не выявляли. Свердловская область наращивает экспорт, и теперь уральскую рыбу будут продавать в магазинах Эмиратов.
Напомним, что в мае из Свердловской области в ОАЭ направили партию живых дождевых червей. Их вес — 379 килограммов. Червей направили, чтобы они помогали улучшать структуру и состав грунта.