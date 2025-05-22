В кубанских школах не хватает более 800 учителей

Одновременно с этим региональные власти предоставляют широкие меры социальной поддержки педагогам. Так, учителя могут получить до одного миллиона рублей на улучшение жилищных условий, премии от 350 до 500 тысяч рублей за победы во всероссийских профессиональных конкурсах, поощрения в размере 100 тысяч рублей за подготовку выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, а также вознаграждения в размере от 60 до 100 тысяч рублей за победу их воспитанников на Всероссийской олимпиаде школьников.