В кубанских школах не хватает более 800 учителей

В школах Краснодарского края сохраняется острый дефицит педагогических кадров: на сегодняшний день в государственных и муниципальных образовательных учреждениях требуется 828 учителей. По информации регионального министерства образования и науки, наиболее востребованы преподаватели математики (144 вакансии), иностранных языков (124), русского языка и литературы (119), а также физики (63) и информатики (47).
Для преодоления нехватки учителей власти региона реализуют комплекс мер, направленных на развитие кадрового потенциала. В частности, создаётся сеть профильных психолого-педагогических классов, где школьники с раннего возраста могут получать профессиональную ориентацию. Также увеличены объёмы целевого набора в педагогические вузы и колледжи.
Одновременно с этим региональные власти предоставляют широкие меры социальной поддержки педагогам. Так, учителя могут получить до одного миллиона рублей на улучшение жилищных условий, премии от 350 до 500 тысяч рублей за победы во всероссийских профессиональных конкурсах, поощрения в размере 100 тысяч рублей за подготовку выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, а также вознаграждения в размере от 60 до 100 тысяч рублей за победу их воспитанников на Всероссийской олимпиаде школьников.
Кроме того, к началу учебного года всем учителям выплачивается 5 тысяч рублей, а молодые специалисты в течение трёх лет после окончания вуза получают ежемесячную доплату в 3 тысячи рублей и дополнительную краевую выплату в размере 4 тысяч рублей.
По данным пресс-службы HeadHunter Юг, за первый квартал 2025 года количество вакансий в сфере образования в регионе превысило 1,1 тысячи, что на 12% выше показателя аналогичного периода прошлого года. В 2023 году было размещено 5,2 тысячи объявлений о поиске учителей, в 2024 году — более 5 тысяч. Наибольшим спросом в начале 2025 года пользовались учителя начальных классов, английского языка, русского языка и литературы, а также математики, сообщает «Коммерсант-Кубань».