Годовая инфляция в Татарстане немного замедлилась

По сравнению с мартом потребительские цены в республике выросли на 0,25%, а по сравнению с концом прошлого года — на 3,41%.
Цены на товары выросли на 9,48% в годовом и на 0,18% в месячном выражении. Услуги за год подорожали на 14,09%, а за месяц — на 0,43%.
Продовольствие (без плодоовощной продукции) за год стало дороже на 13,79%, а за месяц — на 0,54%. Плодоовощная продукция подорожала на 20,50% год к году и на 2,23% месяц к месяцу.
При этом непродовольственные товары за год выросли в цене на 4,76%, а за месяц стали дешевле на 0,39%.
Базовый индекс потребительских цен с апреля 2024 года изменился на 10,65%, а с марта 2025-го — на 0,01%.