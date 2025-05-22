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Годовая инфляция в Татарстане немного замедлилась

По итогам апреля 2025-го годовая инфляция в Татарстане составила 10,74%. Таким образом, она немного замедлилась по сравнению с мартовскими 11,10%. Это следует из данных Татарстанстата.

Источник: ИА Татар-информ

По сравнению с мартом потребительские цены в республике выросли на 0,25%, а по сравнению с концом прошлого года — на 3,41%.

Цены на товары выросли на 9,48% в годовом и на 0,18% в месячном выражении. Услуги за год подорожали на 14,09%, а за месяц — на 0,43%.

Продовольствие (без плодоовощной продукции) за год стало дороже на 13,79%, а за месяц — на 0,54%. Плодоовощная продукция подорожала на 20,50% год к году и на 2,23% месяц к месяцу.

При этом непродовольственные товары за год выросли в цене на 4,76%, а за месяц стали дешевле на 0,39%.

Базовый индекс потребительских цен с апреля 2024 года изменился на 10,65%, а с марта 2025-го — на 0,01%.