Автоэксперт Трушкова: прогревать двигатель нужно не только зимой, но и летом

О том, что нужно прогревать двигатель зимой, знают все водители. Но и летом нужно проводить туже самую процедуру.
Автоэксперт Юлия Трушкова рассказала, зачем это нужно. При запуске двигателя масло начинает циркулировать по системе. Температура внутренних компонентов растет. Электронный блок управления работает по «холодной» топливной карте.
Но когда на улице тепло, плотность жидкостей ближе к оптимальной.
— В жаркое время года достаточно 20−30 секунд, чтобы давление стабилизировалось и разошлось по магистралям. А электроника адаптировалась к запуску", — говорит эксперт Российской газете.
А вот прогрев до рабочей температуры летом приведет к лишнему расходу топлива. На прогрев уходит до 300−500 мл топлива за 5−10 минут.
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