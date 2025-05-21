Автоэксперт Трушкова: прогревать двигатель нужно не только зимой, но и летом

А автоэксперт Иван Зенкевич рассказал, что рекордное количество автоштрафов связано с превышением скорости и пересечением стоп-линии. Часто водители попадают на штрафы за парковку в неположенном месте по причине того, что приложение для оплаты парковки очень часто даёт сбой, пишет Life.ru.