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Нацбанк уменьшил курс доллара и повысил курс евро на 22 мая

Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и увеличил курс евро и курс российского рубля на 22 мая, четверг.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк скорректировал курсы валют на 22 мая 2025 года, четверг. В частности, уменьшился курс доллара, но подросли курс евро и курс российского рубля.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на четверг, 22 мая, Национальным банком установлены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0036 белорусского рубля, 1 евро — 3,4058 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7052 белорусского рубля.

В соотношении с валютными курсами, которые действовали в среду, 21 мая, курс доллара понизился, а курс евро и курс российского рубля подросли. Ощутимее при этом изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара понижен на 0,0087 белрубля, курс евро вырос на 0,0149 белрубля, а курс российского рубля стал легче на 0,0094 белрубля.

Между тем крупный банк сказал белорусам про возможность снять в банкоматах $20 000 в день.