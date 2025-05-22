Нацбанк уменьшил курс доллара и повысил курс евро на 22 мая

Национальный банк скорректировал курсы валют на 22 мая 2025 года, четверг. В частности, уменьшился курс доллара, но подросли курс евро и курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на четверг, 22 мая, Национальным банком установлены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0036 белорусского рубля, 1 евро — 3,4058 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7052 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, которые действовали в среду, 21 мая, курс доллара понизился, а курс евро и курс российского рубля подросли. Ощутимее при этом изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара понижен на 0,0087 белрубля, курс евро вырос на 0,0149 белрубля, а курс российского рубля стал легче на 0,0094 белрубля.
Между тем крупный банк сказал белорусам про возможность снять в банкоматах $20 000 в день.