Неофициально ввезенные машины Li Auto могут заблокировать в России дистанционно

В Sinomach переплату обосновывают тем, что автомобили, ввезенные через них, будут иметь русский мастер-аккаунт для мультимедиа, русифицированный интерфейс, гарантию на тяговую батарею на 160 тыс. км, а также гарантию на три года или 100 тыс. км — на весь автомобиль.