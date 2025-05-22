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В России может появиться дополнительная выплата для малообеспеченных семей: что известно

В Госдуме предложили платить малоимущим пособие по уходу за ребенком до 18-летия.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Ярослав Нилов, возглавляющий комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, подготовил законопроект о ежемесячных выплатах для малообеспеченных семей на детей до 18 лет. Копия документа имеется у ТАСС.

«Полагаем, что необходимо расширить сферу действия единого пособия и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения ими 18 лет», — следует из пояснительной записки.

По действующим правилам, пособие перестают выплачивать после того, как ребенок достигает 17-летнего возраста, отметил парламентарий.

Накануне глава комитета Госдумы по вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила с предложением ввести новые меры поддержки участников специальной военной операции, обеспечив участников СВО ежемесячными пособиями.