В России может появиться дополнительная выплата для малообеспеченных семей: что известно

Депутат Ярослав Нилов, возглавляющий комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, подготовил законопроект о ежемесячных выплатах для малообеспеченных семей на детей до 18 лет. Копия документа имеется у ТАСС.
«Полагаем, что необходимо расширить сферу действия единого пособия и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения ими 18 лет», — следует из пояснительной записки.
По действующим правилам, пособие перестают выплачивать после того, как ребенок достигает 17-летнего возраста, отметил парламентарий.
Накануне глава комитета Госдумы по вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила с предложением ввести новые меры поддержки участников специальной военной операции, обеспечив участников СВО ежемесячными пособиями.