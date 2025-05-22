Что навязывают банки под видом вкладов

Что касается металлических счетов (ОМС), то это спекулятивные продукты, доходность которых зависит от колебаний цен на золото, серебро и другие металлы. При этом ОМС не застрахованы АСВ, а банки могут устанавливать разницу между ценой покупки и продажи металла до 10% и более. Это снижает потенциальную прибыль и делает такие продукты менее выгодными при краткосрочном использовании, подчеркнула Замалеева.