Что навязывают банки под видом вкладов

Среди них — накопительное и инвестиционное страхование жизни (НСЖ и ИСЖ), инвестиционные счета и обезличенные металлические счета (ОМС), сообщает ИА DEITA.RU.
Аналитик портала «Банки.ру» Гаянэ Замалеева объяснила, что представляют собой эти продукты. Важно знать, что НСЖ и ИСЖ — это не классические вклады, предупредила специалист. Они не застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ), и вы не можете в любой момент снять все средства без потерь.
Обычно деньги замораживаются на срок от трех до пяти лет. Доходность таких продуктов часто формируется за счет сложных комбинаций страховой защиты, структурных облигаций и фондов, при этом она зачастую не гарантирована, рассказала специалист.
Инвестиционные счета — это инструмент с потенциалом роста, однако он требует понимания рисков, выбора стратегий и определения инвестиционных горизонтов, добавила она. По словам Замалеевой, банки могут предлагать агрессивные портфели, которые вряд ли подойдут консервативным вкладчикам. Без должного понимания того, что покупаешь, существует высокий риск понести убытки.
Что касается металлических счетов (ОМС), то это спекулятивные продукты, доходность которых зависит от колебаний цен на золото, серебро и другие металлы. При этом ОМС не застрахованы АСВ, а банки могут устанавливать разницу между ценой покупки и продажи металла до 10% и более. Это снижает потенциальную прибыль и делает такие продукты менее выгодными при краткосрочном использовании, подчеркнула Замалеева.