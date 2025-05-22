Почему вас могут не отпустить в отпуск: вот три причины

Уточняется, что сотрудник получает право на оплачиваемый отпуск только после 6 месяцев непрерывной работы у одного работодателя. Досрочный отпуск не является обязательным для работодателя — он вправе отклонить такую просьбу. Однако при взаимной договорённости между руководством и работником возможно оформление отпуска до истечения полугодового срока.