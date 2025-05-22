Почему вас могут не отпустить в отпуск: вот три причины

Согласно трудовому законодательству, работодатель вправе отказать сотруднику в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в трех случаях: при стаже работы менее шести месяцев, при запросе вне утвержденного графика отпусков или при подаче заявления на отпуск с последующим увольнением. Об этом сообщила заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Елена Рыбакова в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт напомнила, что периоды отпусков сотрудников заранее планируются и отражаются в утвержденном графике.
«Если вдруг специалист решил взять оплачиваемый отпуск не по графику, это необходимо согласовать с работодателем. Он может пойти навстречу и согласиться либо может отказать, если посчитает нужным. И такой отказ будет абсолютно законным», — пояснила Рыбакова.
Уточняется, что сотрудник получает право на оплачиваемый отпуск только после 6 месяцев непрерывной работы у одного работодателя. Досрочный отпуск не является обязательным для работодателя — он вправе отклонить такую просьбу. Однако при взаимной договорённости между руководством и работником возможно оформление отпуска до истечения полугодового срока.
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