Бюджет Хабаровского края вырастет на 34 млрд рублей

Также планируется увеличение расходов краевого бюджета: в 2025 году они вырастут на 45,7 миллиарда рублей и составят около 220 миллиардов рублей. В 2026 году расходы увеличатся на 22 миллиарда и составят 196 миллиардов рублей, а в 2027 году — почти на 17 миллиардов и составят 199 миллиардов рублей.