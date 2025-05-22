Бюджет Хабаровского края вырастет на 34 млрд рублей

Бюджет Хабаровского края на этот год и плановый период 2026 и 2027 годов станет больше. Профильный комитет Законодательной думы региона на своём внеочередном заседании рассмотрел поправки в соответствующий нормативный акт. Положительные изменения в главный финансовый документ нашей территории представил министр финансов Валентин Костюшин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Необходимость внесения изменений обусловлена уточнением показателей социально-экономического развития региона, прогнозами платежей бюджетных и внешних налогоплательщиков, а также уточнением средств федерального бюджета и других безвозмездных поступлений. Кроме того, планируется перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям исполнительных органов края, — отметил Валентин Костюшин.
Согласно проекту закона, доходы краевого бюджета в 2025 году увеличатся почти на 34 миллиарда рублей и составят 202,1 миллиарда рублей. В 2026 году они вырастут на 19,4 миллиарда, а в 2027 году — на 18 миллиардов. Из федерального бюджета в 2025 году дополнительно выделят 21,4 миллиарда рублей.
Также планируется увеличение расходов краевого бюджета: в 2025 году они вырастут на 45,7 миллиарда рублей и составят около 220 миллиардов рублей. В 2026 году расходы увеличатся на 22 миллиарда и составят 196 миллиардов рублей, а в 2027 году — почти на 17 миллиардов и составят 199 миллиардов рублей.
Средства будут направлены на модернизацию первичного звена здравоохранения, переоснащение перинатальных центров и родильных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, модернизацию коммунальной инфраструктуры и другие мероприятия.
Депутаты уделили особое внимание вопросам расселения граждан из аварийного жилья, повышения заработной платы врачам и среднему медицинскому персоналу, ремонту дорог и строительству межвузовского кампуса. Также они запросили подробную информацию о строительстве ФАПов и спортивных объектов в регионе.
Комитет одобрил изменения и рекомендовал думе принять законопроект сразу в двух чтениях.