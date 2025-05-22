Путин предложил Правительству выращивать на продажу быстрорастущие ГМО деревья

Президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров проработать вопрос выведения пород деревьев с модифицированным геномом для промышленной лесозаготовки. Подробный список задач Правительства представлен на официальном сайте главы государства.
«О целесообразности проведения при участии заинтересованных организаций научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по выведению генно-модифицированных пород деревьев с заданными морфологическими свойствами и скоростью роста древесины…», — сказано в поручении Владимира Путина.
Как отметил Президент, данные ГМО растения можно будет высаживать на специальных участках с целью последующей реализации полученной древесины на внутреннем и внешнем рынках. Среди потенциальных импортеров российской лесообрабатывающей промышленности указан Китай.
Важно отметить, что китайское руководство уже много лет продолжает развивать как торговые, так и политические партнерские взаимоотношения с Россией. Ранее Министерство иностранных дел КНР официально осудило 17-й пакет антироссийских санкций Евросоюза.