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Путин предложил Правительству выращивать на продажу быстрорастущие ГМО деревья

Президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров проработать вопрос выведения пород деревьев с модифицированным геномом для промышленной лесозаготовки.

Президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров проработать вопрос выведения пород деревьев с модифицированным геномом для промышленной лесозаготовки. Подробный список задач Правительства представлен на официальном сайте главы государства.

«О целесообразности проведения при участии заинтересованных организаций научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по выведению генно-модифицированных пород деревьев с заданными морфологическими свойствами и скоростью роста древесины…», — сказано в поручении Владимира Путина.

Как отметил Президент, данные ГМО растения можно будет высаживать на специальных участках с целью последующей реализации полученной древесины на внутреннем и внешнем рынках. Среди потенциальных импортеров российской лесообрабатывающей промышленности указан Китай.

Важно отметить, что китайское руководство уже много лет продолжает развивать как торговые, так и политические партнерские взаимоотношения с Россией. Ранее Министерство иностранных дел КНР официально осудило 17-й пакет антироссийских санкций Евросоюза.