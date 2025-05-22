Автомобилистам рассказали, за что могут оштрафовать с видеорегистратором

Водителей могут оштрафовать за предметы, ограничивающие обзор в салоне автомобиля, такие как подвески на зеркале или игрушки под лобовым стеклом. Об этом сообщил автоюрист автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Он пояснил, что формально любой предмет в салоне считается грузом и должен размещаться так, чтобы не затруднять управление и не ухудшать обзор.