Эксперт Березнюк: заморозки в мае ударили по сахарной свекле и косточковым

«Ситуация после майских заморозков в текущем году отличается от того, что было годом ранее, когда потери урожая действительно были ощутимы. От заморозков в апреле и мае пострадало порядка 100 тыс. га всех посевных площадей, но это в десятки раз меньше, чем в прошлом году. Основной удар пришелся сейчас на косточковые и сахарную свеклу», — сказал эксперт.