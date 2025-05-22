Эксперт Березнюк: заморозки в мае ударили по сахарной свекле и косточковым

Майские заморозки ударили по урожаю сахарной свеклы и косточковым культурам (вишне, черешне и т.п. — ред.), но ситуация в целом значительно лучше, чем была годом ранее. Об этом aif.ru рассказал управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.
«Ситуация после майских заморозков в текущем году отличается от того, что было годом ранее, когда потери урожая действительно были ощутимы. От заморозков в апреле и мае пострадало порядка 100 тыс. га всех посевных площадей, но это в десятки раз меньше, чем в прошлом году. Основной удар пришелся сейчас на косточковые и сахарную свеклу», — сказал эксперт.
Березнюк добавил, что заморозки распределились неравномерно даже в основных сельскохозяйственных регионах. Где-то пострадало до 30% посевных площадей, то в других районах заморозки обошли сельхозпроизводителей стороной.
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