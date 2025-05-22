Крымчан предупредили об изменении тарифов на коммунальные ресурсы

Ежегодное изменение тарифов определено нормами федерального законодательства и касается всех регионов.
В составе утвержденного для Крыма индекса платы граждан 11,9% плановое изменение тарифов с 1 июля 2025 года составит:
электроснабжение — 12,6%;
газоснабжение — 9,2%;
холодное водоснабжение и водоотведение руб./куб. м — 13%;
тепловая энергия — 13%;
обращение с ТКО — 13%;
сжиженный газ в баллонах (21 кг, без доставки руб./баллон) — 5,8%.
"Учитывая, что для отдельных категорий потребителей, например, использующих электроотопление, плата за электрическую энергию занимает наибольший удельный вес в составе общего платежа, Правительством Российской Федерации утверждено предельно допустимое отклонение по муниципальным образованиям от установленного индекса для Республики Крым в размере 2,7%.
Таким образом, максимально возможное увеличение совокупного платежа за коммунальные услуги по отдельным домовладениям с 1 июля 2025 года не превысит 14,6% с учетом предельно допустимого отклонения.
При этом, в среднем по Республике Крым рост платежа в целом по всем коммунальным услугам не превысит 11,5%, а первые платежки по новым тарифам абоненты получат в августе 2025 года", — пояснили в крымском Правительстве.