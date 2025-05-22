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Крымчан предупредили об изменении тарифов на коммунальные ресурсы

Тарифы на коммунальные ресурсы в Крыму изменятся с 1 июля.

Источник: РИА "Новости"

Ежегодное изменение тарифов определено нормами федерального законодательства и касается всех регионов.

В составе утвержденного для Крыма индекса платы граждан 11,9% плановое изменение тарифов с 1 июля 2025 года составит:

электроснабжение — 12,6%;

газоснабжение — 9,2%;

холодное водоснабжение и водоотведение руб./куб. м — 13%;

тепловая энергия — 13%;

обращение с ТКО — 13%;

сжиженный газ в баллонах (21 кг, без доставки руб./баллон) — 5,8%.

"Учитывая, что для отдельных категорий потребителей, например, использующих электроотопление, плата за электрическую энергию занимает наибольший удельный вес в составе общего платежа, Правительством Российской Федерации утверждено предельно допустимое отклонение по муниципальным образованиям от установленного индекса для Республики Крым в размере 2,7%.

Таким образом, максимально возможное увеличение совокупного платежа за коммунальные услуги по отдельным домовладениям с 1 июля 2025 года не превысит 14,6% с учетом предельно допустимого отклонения.

При этом, в среднем по Республике Крым рост платежа в целом по всем коммунальным услугам не превысит 11,5%, а первые платежки по новым тарифам абоненты получат в августе 2025 года", — пояснили в крымском Правительстве.