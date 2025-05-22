Жители Пермского края задолжали банкам почти 592 миллиарда рублей

ПЕРМЬ, 22 мая, ФедералПресс. В первом квартале 2025 года банки выдали прикамцам кредитов на общую сумму 80,7 млрд рублей. Если сравнивать с таким же периодом прошлого года, то объем предоставленных займов жителям края снизился на 28%. При этом общая задолженность по кредитам физических лиц по данным на 1 апреля составила почти 592 млрд рублей, увеличившись за год на 2%.