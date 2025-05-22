Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Пермского края задолжали банкам почти 592 миллиарда рублей

ПЕРМЬ, 22 мая, ФедералПресс. В первом квартале 2025 года банки выдали прикамцам кредитов на общую сумму 80,7 млрд рублей. Если сравнивать с таким же периодом прошлого года, то объем предоставленных займов жителям края снизился на 28%. При этом общая задолженность по кредитам физических лиц по данным на 1 апреля составила почти 592 млрд рублей, увеличившись за год на 2%.

Источник: ТАСС

«В первом квартале этого года количество кредитных договоров по сравнению с аналогичным периодом 2024 года сократилось на 12% и составило 2,3 млн единиц. За год количество договоров сократилось на 317,2 тысяч. Качество кредитного банковского портфеля остается стабильным: доля “просрочки” составляет 3,8%. При этом за последние 12 месяцев просроченная задолженность увеличилась на 0,6 процентных пункта», — сообщили «ФедералПресс» в Отделении Банка России по Пермскому краю.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Прикамье продолжает расти объем банковских вкладов физлиц. За год он увеличился на 114 млрд рублей. Сегодня жители Пермского края хранят на банковских счетах свыше 657 миллиардов рублей.