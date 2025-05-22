Жители Пермского края задолжали банкам почти 592 миллиарда рублей

«В первом квартале этого года количество кредитных договоров по сравнению с аналогичным периодом 2024 года сократилось на 12% и составило 2,3 млн единиц. За год количество договоров сократилось на 317,2 тысяч. Качество кредитного банковского портфеля остается стабильным: доля “просрочки” составляет 3,8%. При этом за последние 12 месяцев просроченная задолженность увеличилась на 0,6 процентных пункта», — сообщили «ФедералПресс» в Отделении Банка России по Пермскому краю.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Прикамье продолжает расти объем банковских вкладов физлиц. За год он увеличился на 114 млрд рублей. Сегодня жители Пермского края хранят на банковских счетах свыше 657 миллиардов рублей.