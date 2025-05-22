В Черемхово оштрафован хозяин ломбарда, специализировавшегося на ювелирке

Как рассказали в пресс-службе надзорного органа, постановлением суда хозяин ломбарда оштрафован на 30 тысяч рублей.
«Проверка показала, что предприниматель заключал с гражданами договоры скупки, позволявшие клиентам выкупить своё имущество после уплаты комиссии. Однако он не имел права на профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, которая регулируется отдельными лицензиями и требованиями», — пояснили в прокуратуре.
Штраф бизнесмену назначен по статье за осуществление профессиональной деятельности по предоставлению займов лицом, не имеющим на это права. Решение суда вступило в законную силу.