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Эксперт Березнюк рассказал, как майские заморозки повлияют на цены фруктов

Летом много поставок идет из дружественных стран.

Источник: Аргументы и факты

Цены на фрукты и ягоды, в том числе на косточковые, которые пострадали весной от заморозков, сильно не изменятся. Такое мнение в разговоре с aif.ru выразил управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

«Отобразится ли как-то на ценах то, что косточковые, плодовые деревья пострадали от заморозков? Я сомневаюсь. В первую очередь, объемы черешни или персиков в летний период поступают на рынок из дружественных стран. Поэтому сомневаюсь, что заморозки как-то сильно повлияют на цены», — сказал агроэксперт.

Березнюк добавил, что в случае нехватки фруктов и ягод из-за гибели части урожая во время заморозков может быть немного увеличена их закупка из дружественных стран.

Ранее агроэксперт Александр Панченко сообщил, что цены на клубнику упадут на 20% с наступлением июня.