На трех коммерсантов и омское ДРСУ завели дело из-за поставок битума

В среду, 21 мая 2025 года, пресс-служба Омского УФАС сообщила о возбуждении дела в отношении трех коммерческих структур: ООО «Трансспецстрой», ООО «Дорснаб», ООО «Диамант и К», а также БУ Омской области «Горьковское ДРСУ» по подозрению в нарушении «Закона о защите конкуренции», а именно — пункта о запрете действий или бездействия хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на том или ином рынке, результатом которых могут стать ограничение или устранение конкуренции.
«Ведомство подозревает учреждение и компании в заключении антиконкурентного соглашения с целью ограничить доступ другим участникам на товарный рынок поставки битума», — кратко поясняется в публикации.
Уточняется, что специалистам Омского УФАС предстоит проанализировать соглашения между названными структурами за 2023 и 2024 годы «в обход» конкурентных процедур.
Дополнительно в адрес «Горьковского ДРСУ» озвучены подозрения в «намеренном занижении» цен на битум.
По данным антимонопольных органов, каждому из предполагаемых участников антиконкурентных соглашений могут грозить оборотные штрафы. Позиции руководства ДРСУ и предпринимателей в связи с такими обвинениями не озвучены.