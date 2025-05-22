На трех коммерсантов и омское ДРСУ завели дело из-за поставок битума

В среду, 21 мая 2025 года, пресс-служба Омского УФАС сообщила о возбуждении дела в отношении трех коммерческих структур: ООО «Трансспецстрой», ООО «Дорснаб», ООО «Диамант и К», а также БУ Омской области «Горьковское ДРСУ» по подозрению в нарушении «Закона о защите конкуренции», а именно — пункта о запрете действий или бездействия хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на том или ином рынке, результатом которых могут стать ограничение или устранение конкуренции.