На городском пляже Перми появится водный комплекс с открытыми бассейнами

Напомним, в ближайшие годы в краевой столице появятся сразу три аквапарка. Они расположатся на территории Камской Долины, в центре города и на территории курорта «Усть-Качка». О том, чем они отличаются, и когда откроют двери для посетителей, читайте в материале сайта perm.aif.ru.