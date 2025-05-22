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На городском пляже Перми появится водный комплекс с открытыми бассейнами

В проект планируют инвестировать полмиллиарда рублей.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

Комплекс с открытыми бассейнами и апарт-отелем построят на территории городского пляжа Перми, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.

На форуме «Дни пермского бизнеса» прошёл совет по предпринимательству, во время которого рассмотрели несколько инициатив по развитию края.

Одним из проектов, получившим статус «приоритетного», стал термальный комплекс «Баден-Баден». Его планируют построить на берегу Камы у Коммунального моста. В комплексе предусмотрены бары, кафе, открытые бассейны, глэмпинг, апарт-отель и спа.

Застройщиком выступил «Baden Family», который ранее успешно реализовывал подобные проекты в других областях.

Напомним, в ближайшие годы в краевой столице появятся сразу три аквапарка. Они расположатся на территории Камской Долины, в центре города и на территории курорта «Усть-Качка». О том, чем они отличаются, и когда откроют двери для посетителей, читайте в материале сайта perm.aif.ru.