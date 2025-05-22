В России предложили снизить НДФЛ для ряда россиян: о ком речь

Как стало известно РИА Новости, депутаты от партии «Справедливая России — За правду» выступили с инициативой о снижении НДФЛ до 8% для молодых специалистов до 35 лет с низкими доходами. Соответствующее обращение направлено главе Минфина Антону Силуанову.
«Представляется целесообразным предложить рассмотреть вопрос об установлении пониженной ставки НДФЛ на уровне 8% для граждан до 35 лет», — следует из письма.
Авторами предложения выступили председатель партии Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
Миронов отметил, что, несмотря на общий низкий уровень безработицы в стране, среди молодежи 20−24 лет этот показатель составляет 12,5%, и многие молодые специалисты сталкиваются с трудностями при поиске работы, даже в условиях кадрового дефицита.
Лантратова убеждена, что уменьшение налоговой нагрузки послужит важным стимулом для молодежи, создавая благоприятные условия для профессионального роста.
Ранее профессор Финансового университета Александр Сафонов предложил ввести нормативный НДФЛ для «богатых бездельников», рантье и детей богатых родителей.