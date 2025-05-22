В России предложили снизить НДФЛ для ряда россиян: о ком речь

Как стало известно РИА Новости, депутаты от партии «Справедливая России — За правду» выступили с инициативой о снижении НДФЛ до 8% для молодых специалистов до 35 лет с низкими доходами. Соответствующее обращение направлено главе Минфина Антону Силуанову.