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Нилов назвал некорректной идею отмены пенсий для решения проблем демографии

Журналист Сергей Мардан предложить отменить пенсии для россиян, чтобы повысить рождаемость.

Источник: Аргументы и факты

Идея журналиста Сергея Мардана об отмене пенсий ради повышения рождаемости некорректна, заявил aif.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ведущий канала «Соловьев Live» Сергей Мардан в эфире от 17 мая предложить отменить пенсии для россиян, чтобы повысить рождаемость.

«Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе что в старости есть. Нет? Сдохнешь», — сказал он.

По мнению Нилова, связывать решение демографических вопросов и пенсионного обеспечения в таком контексте некорректно.

«У нас наоборот есть пенсионные льготы для многодетных, есть повышенная пенсия для тех, кто в пенсионном возрасте имеет на иждивении детей. Разговоры о лишении пенсий только повышают градус напряженности и тревожности, а тревожность и напряженность негативно влияют на принятие решения завести ребенка», — пояснил депутат.

Он добавил, что не разделяет позицию Мардана.