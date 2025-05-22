Нилов назвал некорректной идею отмены пенсий для решения проблем демографии

Идея журналиста Сергея Мардана об отмене пенсий ради повышения рождаемости некорректна, заявил aif.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ведущий канала «Соловьев Live» Сергей Мардан в эфире от 17 мая предложить отменить пенсии для россиян, чтобы повысить рождаемость.
«Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе что в старости есть. Нет? Сдохнешь», — сказал он.
По мнению Нилова, связывать решение демографических вопросов и пенсионного обеспечения в таком контексте некорректно.
«У нас наоборот есть пенсионные льготы для многодетных, есть повышенная пенсия для тех, кто в пенсионном возрасте имеет на иждивении детей. Разговоры о лишении пенсий только повышают градус напряженности и тревожности, а тревожность и напряженность негативно влияют на принятие решения завести ребенка», — пояснил депутат.
Он добавил, что не разделяет позицию Мардана.