Нилов назвал некорректной идею отмены пенсий для решения проблем демографии

«У нас наоборот есть пенсионные льготы для многодетных, есть повышенная пенсия для тех, кто в пенсионном возрасте имеет на иждивении детей. Разговоры о лишении пенсий только повышают градус напряженности и тревожности, а тревожность и напряженность негативно влияют на принятие решения завести ребенка», — пояснил депутат.