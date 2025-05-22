Овощи для борща рекордно подорожали в Волгоградской области

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, больше всего подорожала капуста — на 18,61% (до 81,55 рубля). Рост стоимости на свеклу составил 17% (72,47 рубля за кг). Не отстает и картофель — за неделю он стал дороже на 6,3%, а его средняя цена составляет уже почти 100 рублей.