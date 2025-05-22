Овощи для борща рекордно подорожали в Волгоградской области

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, больше всего подорожала капуста — на 18,61% (до 81,55 рубля). Рост стоимости на свеклу составил 17% (72,47 рубля за кг). Не отстает и картофель — за неделю он стал дороже на 6,3%, а его средняя цена составляет уже почти 100 рублей.
Ценники на морковь также изменились с учетом повышения примерно на 9% — до 54 рублей за кг. Зато стоимость помидоров резко упала — до 189,46 рубля за килограмм, а снижение составило около 12,5%.
Также в Волгоградской области подорожали и другие популярные продукты. Цены на куры повысились на 4,64% (197,06 рубля), на колбасы полукопченые и варено-копченые — на 3,91% (606,98 рубля). Сосиски и сардельки стали стоить больше на 2,26% — 454 рубля за килограмм. Выросли цены на хлеб из ржаной муки — на 3% (77 рубля за килограмм).
В то же время яйца подешевели на 2,5% — до 84,97 рубля за десяток. Снизились цены на рис — на 2,8% (90,45 рубля за кг).