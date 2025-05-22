В Самаре 33% дорожного ремонта выполнено в рамках нацпроекта в 2025 году

Самара активно занимается ремонтом улиц в рамках федерального проекта «Дороги для комфортной жизни». Уже сделано примерно треть запланированных объемов работ.
Сегодня дорожники заняты на четырнадцати ключевых направлениях, среди которых улицы Маяковского, Мира, Скляренко, проспект Металлургов и другие крупные магистрали.
Помимо национальных проектов, городские власти заключили новые контракты на обновление дорог и пешеходных зон.
Руководство Самары подчёркивает важность качественных и безопасных дорог для удобства жителей большого города и планирует расширить программу капитального ремонта магистралей вместе с коммунальщиками. Об этом сообщает «Самарская газета».
Например, на Красноглинском шоссе демонтировано устаревшее покрытие общей площадью больше 50 тыс. кв. м., устанавливаются бордюрные ограждения, вскоре начнётся укладка свежего асфальта.
Одновременно идёт замена тротуарного покрытия ещё на 10 тыс. кв. м.
Некоторые участки городских трасс близки к финалу строительства — их готовность достигает почти 100%.
Например, отремонтирована улица Олимпийская, ранее сильно пострадавшая от движения грузовиков и образования опасных неровностей. Здесь уложено новое прочное покрытие, установлены бордюры и обустроены остановки для автобусов.
Однако пока некоторые объекты официально не введены в эксплуатацию: на улице Олимпийской и посёлке Козелки продолжаются мелкие доработки, а на некоторых территориях выявлены недостатки, которые предстоит устранить строителям.
В итоге в 2025 году Самара улучшит состояние более 50 километров автомобильных дорог и около 20 тротуаров благодаря федеральной программе и региональному финансированию.
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