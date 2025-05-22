Курсы валют на 22 мая, цены на нефть и металлы

Цены на нефть слабо снижаются после публикации данных о том, что запасы энергоносителей в США на прошлой неделе выросли. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:39 аст 21 мая опустилась на 0,14%, до 65,29 долларов за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,03%, до 62,01 доллара за баррель. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,328 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,85 млн баррелей, пишет Интерфакс-Казахстан.