Курсы валют на 22 мая, цены на нефть и металлы

Нефть
Цены на нефть слабо снижаются после публикации данных о том, что запасы энергоносителей в США на прошлой неделе выросли. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:39 аст 21 мая опустилась на 0,14%, до 65,29 долларов за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,03%, до 62,01 доллара за баррель. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,328 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,85 млн баррелей, пишет Интерфакс-Казахстан.
Металлы
Стоимость золота выросла и преодолела отметку в 3 300 долларов за тройскую унцию. К 20:00 аст цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 22,05 доллара относительно предыдущего закрытия или на 0,67%, до 3 306,65 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,19%, до 33,568 доллара за унцию. По итогам предыдущей торговой сессии золото подорожало на 1,9%, пишет 1prime.ru.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 21:38 аст bitcoin торговался по 109 692,12 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты выросла на 4%, а ее капитализация составила 2,1 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 600,68 долларов, повысившись в цене на 4,77%. Капитализация этой криптовалюты составила 313,8 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,4 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 22 мая. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 21 мая, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 21 мая.
1 австралийский доллар 328,97 тенге.
1 азербайджанский манат 301,23 тенге.
10 армянский драм 13,44 тенге.
1 белорусский рубль 156,33 тенге.
1 бразильский реал 90,09 тенге.
10 венгерских форинтов 14,4 тенге.
1 гонконгский доллар 65,21 тенге.
1 грузинский лари 188,41 тенге.
1 датская крона 77,62 тенге.
1 дирхам ОАЭ 139,03 тенге.
1 доллар США 510,59 тенге.
1 евро 578,91 тенге.
1 индийская рупия 5,97 тенге.
1000 иранский риал 12,2 тенге.
1 канадский доллар 367,91 тенге.
1 китайский юань 70,89 тенге.
1 кувейтский динар 1 664,19 тенге.
1 кыргызский сом 5,84 тенге.
1 малазийский ринггит 119,66 тенге.
1 мексиканский песо 26,48 тенге.
1 молдавский лей 29,75 тенге.
1 норвежская крона 50,32 тенге.
1 польский злотый 136,3 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 136,13 тенге.
1 российский рубль 6,37 тенге.
1 СДР 690,24 тенге.
1 сингапурский доллар 396,21 тенге.
1 таджикский сомони 50,06 тенге.
1 тайский бат 15,6 тенге.
1 турецкая лира 13,15 тенге.
100 узбекских сумов 3,96 тенге.
1 украинская гривна 12,32 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 684,75 тенге.
1 чешская крона 23,27 тенге.
1 шведская крона 53,38 тенге.
1 швейцарский франк 619,8 тенге.
1 южноафриканский ранд 28,57 тенге.
100 южнокорейских вон 37,15 тенге.
1 японская иена 3,55 тенге.