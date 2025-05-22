Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с якобы графиком отключения воды

Сенатор Шейкин: мошенники рассылают письма с якобы графиком отключения воды.

Источник: Комсомольская правда

Злоумышленники, маскируясь под сотрудников коммунальных служб, могут запрашивать паспортные данные и СНИЛС под предлогом проверки информации об отключении горячей воды. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин в разговоре с ТАСС.

«С наступлением теплого сезона и началом плановых отключений горячей воды активизировались интернет-мошенники. Фиксируются случаи рассылки фейковых писем с якобы актуальным графиком отключения воды», — рассказал Шейкин.

По его словам, мошенники используют различные методы: выманивание персональных данных (место жительства, страховой номер, паспорт) и установку шпионских программ, ворующих финансовую информацию и дающих контроль над гаджетами.

Сенатор рассказал, как можно распознать мошеннические схемы. Он посоветовал обращать внимание на адрес отправителя — официальные письма всегда приходят с корпоративных доменов, соответствующих названию организации. Также он предупредил, что подозрительные ссылки, содержащие ошибки, лишние символы или ведущие на незнакомые сайты, не следует открывать.

Накануне в МВД России предупредили о свежих уловках аферистов «усыпить» бдительность жертв с помощью новых формулировок.