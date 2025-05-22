Россиян предупредили о новом виде мошенничества с якобы графиком отключения воды

Злоумышленники, маскируясь под сотрудников коммунальных служб, могут запрашивать паспортные данные и СНИЛС под предлогом проверки информации об отключении горячей воды. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин в разговоре с ТАСС.
«С наступлением теплого сезона и началом плановых отключений горячей воды активизировались интернет-мошенники. Фиксируются случаи рассылки фейковых писем с якобы актуальным графиком отключения воды», — рассказал Шейкин.
По его словам, мошенники используют различные методы: выманивание персональных данных (место жительства, страховой номер, паспорт) и установку шпионских программ, ворующих финансовую информацию и дающих контроль над гаджетами.
Сенатор рассказал, как можно распознать мошеннические схемы. Он посоветовал обращать внимание на адрес отправителя — официальные письма всегда приходят с корпоративных доменов, соответствующих названию организации. Также он предупредил, что подозрительные ссылки, содержащие ошибки, лишние символы или ведущие на незнакомые сайты, не следует открывать.
Накануне в МВД России предупредили о свежих уловках аферистов «усыпить» бдительность жертв с помощью новых формулировок.