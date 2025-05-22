Россиян предупредили о новом виде мошенничества с якобы графиком отключения воды

Сенатор рассказал, как можно распознать мошеннические схемы. Он посоветовал обращать внимание на адрес отправителя — официальные письма всегда приходят с корпоративных доменов, соответствующих названию организации. Также он предупредил, что подозрительные ссылки, содержащие ошибки, лишние символы или ведущие на незнакомые сайты, не следует открывать.