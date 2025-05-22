Глава Superjob Захаров: дефицит кадров в РФ из-за перекоса зарплат в сфере услуг

— Мы уже 19 лет отслеживаем дискриминацию в найме и трудовых отношениях, и должен сказать, здесь есть хорошие новости: по нашим данным, россиян, которые не сталкивались с дискриминацией при трудоустройстве, стало почти вдвое больше. Из полутора тысяч человек, которые приняли участие в опросе, 33% вообще не верят в предвзятость при трудоустройстве (19 лет назад таких людей было всего 18%). Из всех опрошенных с дискриминацией по национальному признаку сталкивались 18% респондентов.