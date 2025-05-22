Голикова сообщила о достижении рекордно низкого уровня безработицы

Уровень безработицы в марте 2025 года в России вернулся к рекордно низкому уровню в 2,3 процента, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«По итогам марта мы видим возвращение этого показателя на прежнюю позицию, на уровень декабря 2024 года — 2,3 процента», — сказала она в интервью журналу «Эксперт».
Зампредседателя правительства отметила, что в феврале безработица незначительно увеличивалась до 2,4 процента. Вице-премьер уточнила, что в 2025 году показатель находится на уровне ниже, чем наблюдалось в аналогичные периоды прошлых лет.
Напомним, в марте президент России Владимир Путин, выступая на съезде РСПП, призвал сдерживать инфляцию и поддерживать минимальный уровень безработицы в РФ. Он подчеркнул, что в текущей ситуации является крайне важным избегать дисбаланса в отдельных секторах экономики и искажений основных макроэкономических показателей.