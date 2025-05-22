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Стоимость биткоина впервые в истории превысила 110 тысяч долларов

Согласно данным торгов, стоимость криптовалюты увеличилась примерно на 2,87%.

Источник: Аргументы и факты

Биткоин продемонстрировал уверенный рост и впервые в истории преодолел психологически важную отметку в 110 тысяч долларов. Согласно данным торгов, стоимость криптовалюты увеличилась примерно на 2,87%.

По состоянию на 2:32 мск, на крупнейшей криптобирже Binance биткоин торговался на уровне 110 014 долларов за единицу, что отражает суточное повышение цены почти на 3%.

Таким образом, курс биткоина достиг нового исторического максимума, преодолев рубеж в 110 тысяч долларов впервые за всё время существования цифрового актива.

Ранее сообщалось, что после заявления президента США Дональда Трампа о временной отмене «взаимных» пошлин на импорт товаров из 75 государств, цена биткоина взлетела выше 80 тысяч долларов.