Новые трамвайные и троллейбусные линии могут появиться в Волгограде к 2045 году

Если раньше предлагалось продлить её от разворотного кольца «Обувная фабрика» до перспективной жилой застройки на территории вблизи посёлка Горная Поляна, то теперь эксперты склоняются к более скромному проекту. Трамвайный маршрут должен подняться на Университетский проспект по ул. Автомобилистов, где пройдёт вдоль территории дендрария вплоть до ТЦ «Спортмастер». На парковке супермаркета специалисты и предлагают разместить разворотное кольцо трамваев № 3 и № 4.