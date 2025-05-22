Сельские зарплаты со столичными ценами: как отличается жизнь в городах и селах Казахстана

Есть и другие различия, и касаются они уровня благоустройства. Например, в Астане углем отапливается лишь 1,2% домов, тогда как в Мамлютке — 53,5%. Да и с дорогами в небольшом городке также есть проблемы — под нормативы попадают лишь 81% из них.