Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь ввела лицензирование импорта мебели, окон и дверей из дерева

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Белорусское правительство приняло решение ввести лицензирование импорта в страну некоторой продукции деревообработки, это предусмотрено постановлением Совмина № 275 от 20 мая, которое в четверг официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Речь идет о плитах древесностружечных, плитах с ориентированной стружкой (OSB), плитах древесноволокнистых, а также о деревянных окнах, балконных дверях и их рам, дверях и мебели для столовых и жилых комнат. Также под лицензирование теперь подпадают многослойные панели напольные, бумага и картон, картонки, ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона, а также мешки и пакеты из бумаги.

Теперь эта продукция будет ввозиться в Беларусь — как из стран ЕАЭС, так и из-за пределов союза — только по разовым лицензиям.

Выдавать лицензии на импорт будет МАРТ после согласования с концерном «Беллесбумпром».

Также документом предусмотрены случаи, когда это решение не будет распространяться. Например, лицензирование не коснется международных транзитных перевозок, товаров, происходящих из государств-членов ЕАЭС, но при условии подтверждения их происхождения необходимым сертификатом, ввозимые в качестве иностранной безвозмездной помощи и так далее.

Постановление будет действовать в течение семи месяцев после его официального опубликования.