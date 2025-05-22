Беларусь ввела лицензирование импорта мебели, окон и дверей из дерева

Речь идет о плитах древесностружечных, плитах с ориентированной стружкой (OSB), плитах древесноволокнистых, а также о деревянных окнах, балконных дверях и их рам, дверях и мебели для столовых и жилых комнат. Также под лицензирование теперь подпадают многослойные панели напольные, бумага и картон, картонки, ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона, а также мешки и пакеты из бумаги.