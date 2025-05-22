Беларусь ввела лицензирование импорта мебели, окон и дверей из дерева

Речь идет о плитах древесностружечных, плитах с ориентированной стружкой (OSB), плитах древесноволокнистых, а также о деревянных окнах, балконных дверях и их рам, дверях и мебели для столовых и жилых комнат. Также под лицензирование теперь подпадают многослойные панели напольные, бумага и картон, картонки, ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона, а также мешки и пакеты из бумаги.
Теперь эта продукция будет ввозиться в Беларусь — как из стран ЕАЭС, так и из-за пределов союза — только по разовым лицензиям.
Выдавать лицензии на импорт будет МАРТ после согласования с концерном «Беллесбумпром».
Также документом предусмотрены случаи, когда это решение не будет распространяться. Например, лицензирование не коснется международных транзитных перевозок, товаров, происходящих из государств-членов ЕАЭС, но при условии подтверждения их происхождения необходимым сертификатом, ввозимые в качестве иностранной безвозмездной помощи и так далее.
Постановление будет действовать в течение семи месяцев после его официального опубликования.