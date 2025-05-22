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Голикова: Уровень безработицы в России в марте вернулся к рекордным 2,3%

Показатель уровня безработицы незначительно вырос до 2,4% в феврале, но уже в марте снизился до значений декабря 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Уровень безработицы в России по методологии Международной организации труда (МОТ) в марте 2025 года вернулся к рекордно низкому показателю в 2,3%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью журналу «Эксперт».

По ее словам, в феврале показатель незначительно вырос до 2,4%, но уже в марте снизился до значений декабря 2024 года. Голикова подчеркнула, что текущий уровень безработицы остается ниже, чем в аналогичные периоды предыдущих лет.

«Уже по итогам марта мы видим возвращение этого показателя на прежнюю позицию, на уровень декабря 2024 года, — 2,3 процента», — сказала она.

В январе этого года безработица впервые с декабря 2023 увеличилась с 2,3% до 2,4%, а в феврале сохранилась на этой отметке.

Ранее KP.RU писал, что в 2025 году прогнозируется новый рост безработицы. По данным Центробанка, ожидается повышение с 2,3% до 2,6%. Однако там уточнили, что подобное изменение не будет критичным.