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Цены на дизель и бензин в Волгоградской области остались стабильными

Сотрудники Волгоградстата опубликовали данные об изменении цен в регионе за минувшую неделю.

Источник: Reuters

Стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-98 осталась на уровне 57,24 рубля и 84,95 рубля за литр соответственно.

На заправках бензин АИ-95 подрос, увеличившись на 0,01%. Теперь его средняя цена составляет 63,62 рубля за литр.

Что касается дизельного топлива, то его стоимость также осталась неизменной и составляет 68,49 рублей за литр.

По данным Росстата, средняя цена бензина в Волгоградской области равна 60,60 рубля за литр, что является одним из самых низких показателей в Южном Федеральном округе. Более дешевые цены зафиксированы лишь в Республике Калмыкия (59,75 рубля) и Астраханской области (60,52 рубля).