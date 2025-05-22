Цены на дизель и бензин в Волгоградской области остались стабильными

По данным Росстата, средняя цена бензина в Волгоградской области равна 60,60 рубля за литр, что является одним из самых низких показателей в Южном Федеральном округе. Более дешевые цены зафиксированы лишь в Республике Калмыкия (59,75 рубля) и Астраханской области (60,52 рубля).