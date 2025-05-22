Цены на дизель и бензин в Волгоградской области остались стабильными

Стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-98 осталась на уровне 57,24 рубля и 84,95 рубля за литр соответственно.
На заправках бензин АИ-95 подрос, увеличившись на 0,01%. Теперь его средняя цена составляет 63,62 рубля за литр.
Что касается дизельного топлива, то его стоимость также осталась неизменной и составляет 68,49 рублей за литр.
По данным Росстата, средняя цена бензина в Волгоградской области равна 60,60 рубля за литр, что является одним из самых низких показателей в Южном Федеральном округе. Более дешевые цены зафиксированы лишь в Республике Калмыкия (59,75 рубля) и Астраханской области (60,52 рубля).