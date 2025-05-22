На конкурс по реконструкции ЕКАДа претендуют две местные компании

В конкурсе на заключение концессионного соглашения по реконструкции Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) участвуют две местные компании — «Уральская специальная проектная компания» (УСПК) и «Свердловскавтодор». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Стоимость проекта составляет 258 миллиардов рублей, при этом минимальный размер инвестиций частных компаний должен быть не менее 54,2 миллиардов. Реконструкция включает модернизацию всей трассы и строительство новых участков.
Заявки на конкурс принимались до 21 апреля. Работы будут проходить в восемь этапов. Планируется расширить ЕКАД до шести полос с разрешённой скоростью 110−130 км/ч, обновить около 20 развязок и несколько мостов. Также рассматривается возможность введения платных участков на некоторых отрезках дороги.
Срок реализации проекта рассчитан до 2061 года.