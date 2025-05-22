На конкурс по реконструкции ЕКАДа претендуют две местные компании

Заявки на конкурс принимались до 21 апреля. Работы будут проходить в восемь этапов. Планируется расширить ЕКАД до шести полос с разрешённой скоростью 110−130 км/ч, обновить около 20 развязок и несколько мостов. Также рассматривается возможность введения платных участков на некоторых отрезках дороги.