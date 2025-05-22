Комплекс «Акватория» во Владивостоке подал в суд на подрядчика из-за обрушения потолка

Состояние госпитализированных контролировалось сотрудниками медицинского кабинета комплекса. В итоге все девять пострадавших, среди которых была 17-летняя девушка, были выписаны из больницы с рекомендациями для амбулаторного лечения. Игорь Черемисин был помещён в следственный изолятор на два месяца и подозревается в невыполнении обязательств по техническому обслуживанию и эксплуатации помещений водного комплекса на улице Светланской, 90. Следствие полагает, что именно это стало причиной обрушения элементов алюминиевого подвесного потолка 1 августа.