Водный комплекс «Акватория» во Владивостоке подал в суд на подрядчика из-за обрушения потолка. Исковые требования заключаются в возмещении почти 5 млн рублей убытков, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Арбитражного суда Приморского края.
Поводом для подачи иска стало обнаружение скрытых дефектов в потолочной системе. Ответчиком выступит подрядчик, выполнивший монтаж потолков. «Акватория» отмечает, что качество выполнения подобных работ должно соответствовать СНиП, требованиям ГОСТ, а также действующим нормам и техническим условиям. Между комплексом и подрядчиком был заключен договор подряда. Общая стоимость работ составила 6,8 млн рублей. В июле 2022 стороны подписали акт выполненных работ, согласно которому подрядчик выполнил работы на сумму 4,876 млн рублей.
В водном комплексе «Акватория» во Владивостоке рухнул потолок, есть пострадавшие.
Заведено уголовное дело.
После обрушения потолка подрядчик провел осмотр. Результат работы имел скрытые дефекты, которые не были обнаружены при обычной эксплуатации и визуальном осмотре. Крепежные элементы находились в недопустимом (предаварийном) состоянии ввиду значительного повреждения коррозией. Также при установке крепежных элементов подрядная организация не соблюдала требования технических регламентов.
Теперь водный комплекс требует с ответчика возвращения 4 млн 876 тысяч 669 рублей. Подрядчику направлялась досудебная претензия с требованием вернуть убытки. Ответчик данное требование не исполнил. Судебное заседание назначено на 3 июня 2025 года.
Напомним, водный комплекс «Акватория» во Владивостоке, где в августе 2024 года произошло частичное обрушение потолка, устранил выявленные ранее почти 50 нарушений в сфере пожарной и промышленной безопасности. Это подтвердили повторные проверки прокуратуры, МЧС и Ростехнадзора.
В августе 2024 года в водном комплексе «Акватория» во Владивостоке рухнула часть потолка. Металлические конструкции обрушились на втором этаже комплекса на площади около 100 кв. м. Главного инженера «Акватории» Игоря Черемисина вызвали в Следственный комитет для дачи показаний по инциденту, в результате которого пострадали девять человек.
Состояние госпитализированных контролировалось сотрудниками медицинского кабинета комплекса. В итоге все девять пострадавших, среди которых была 17-летняя девушка, были выписаны из больницы с рекомендациями для амбулаторного лечения. Игорь Черемисин был помещён в следственный изолятор на два месяца и подозревается в невыполнении обязательств по техническому обслуживанию и эксплуатации помещений водного комплекса на улице Светланской, 90. Следствие полагает, что именно это стало причиной обрушения элементов алюминиевого подвесного потолка 1 августа.
В дальнейшем, для повышения безопасности и психологического комфорта посетителей, руководство приняло решение удалить все аналогичные потолочные конструкции, несмотря на существующую гарантию на материалы и качество выполненных работ. Через месяц после инцидента руководство «Акватории» анонсировало открытие общественного пространства, и комплекс возобновил свою работу в первые выходные сентября. Тем временем, главному инженеру «Акватории» изменили меру пресечения.
15 октября Ленинский районный суд Владивостока запретил эксплуатацию помещений в здании «Акватория».