Муниципалитеты в Новосибирской области начали раздавать долги

Новосибирская область, согласно классификации Минфина России, в 2024 году вошла в число регионов, которые соответствуют высокому уровню долговой устойчивости. Долговая политика муниципальных образований в последние годы привела к тому, что в 2025 году уровень долговой нагрузки снизился.