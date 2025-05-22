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Муниципалитеты в Новосибирской области начали раздавать долги

Новосибирская область вошла в число регионов, которые соответствуют высокому уровню долговой устойчивости.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирская область, согласно классификации Минфина России, в 2024 году вошла в число регионов, которые соответствуют высокому уровню долговой устойчивости. Долговая политика муниципальных образований в последние годы привела к тому, что в 2025 году уровень долговой нагрузки снизился.

— По результатам оценки 487 муниципальных образований относятся к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости. Этого удалось достичь за счет роста уровня собственных доходов, позволяющего обеспечивать расходы местных бюджетов с минимальным привлечением рыночных заимствований, — сообщили в Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области.

Второй этап общей оценки долговой устойчивости будет проведен по состоянию на 1 августа 2025 года. По его результатам каждому муниципалитету присвоят группу долговой устойчивости на следующий год.