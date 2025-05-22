«Холодный» апрель: на столичном рынке жилья упала активность покупателей

Исторически в Москве на апрель приходится пик продаж нового и готового жилья в первом полугодии. Однако в этом году произошел разворот старого тренда. По итогам второго месяца весны количество зарегистрированных сделок по покупке квартир и апартаментов упало как на первичном, так и на вторичном рынках жилья. Что случилось и как долго продлится новая тенденция?
По данным столичного управления Росреестра, в минувшем апреле на рынке строящегося жилья было зарегистрировано 6,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), что на 17% меньше, чем в апреле 2024 года, когда было зафиксировано 7,9 тыс. ДДУ. Относительно марта 2025 года число соглашений снизилось на 4% (с 6,9 тыс. ДДУ), что указывает на некоторое замедление активности после первого квартала.
«Наблюдаемое в апреле снижение количества ДДУ отражает несколько важных тенденций», — отметил «МК» генеральный директор компании Optima Development Давид Худоян. Во-первых, по его мнению, на фоне сохраняющихся высоких ставок по стандартной ипотеке рассрочка от застройщика становится ключевым инструментом продаж. В отдельных проектах, особенно в более высоких ценовых сегментах, доля сделок с использованием рассрочки может достигать до 60%. Застройщики фактически берут на себя часть финансовой нагрузки, предлагая покупателям более гибкие условия.
Во-вторых, столичный рынок новостроек продолжает трансформироваться: доля проектов массового сегмента постепенно сокращается, уступая место бизнес-классу и премиальным объектам. «Изменение структуры предложения неизбежно повлияет и на структуру спроса, так как более дорогие лоты предполагают иную целевую аудиторию», — добавил девелопер.
На рынке готового жилья (введенные в эксплуатацию новостройки и вторичное жилье — «МК».) в минувшем апреле также снизилась активности покупателей. Было зарегистрировано 11,4 тыс. договоров купли-продажи, что на 13% меньше, чем в апреле 2024 года (когда было зафиксировано 13,1 тыс. сделок). Относительно марта 2025 года, когда Росреестр Москвы зарегистрировал 12,4 тыс. соглашений, спрос уменьшился на 7,6%. В целом, показатели апреля 2025 года в этом сегменте оказались ниже как прошлогодних, так и мартовских значений.
«Апрельские показатели рынка жилья Москвы указывают на продолжающуюся адаптацию к новым экономическим реалиям», — считает управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. С его слов, исторически на апрель приходится пик продаж в первом полугодии и отражает сезонный подъем спроса. Однако, если сравнивать с аналогичными периодами прошлых лет, текущая активность покупателей остается на сдержанной. «Рынок все еще нуждается в четких и долгосрочных решениях по вопросам поддержки спроса, в первую очередь, в части ипотечного кредитования. Необходимо не просто продление существующих программ, но и разработка новых, возможно, более гибких механизмов, которые могли бы эффективно сочетаться с инструментами от застройщиков, такими как рассрочки», — полагает эксперт.
Но ипотека пока слабо стимулирует продажи жилья. Так, в апреле 2025 года было зарегистрировано 11,6 тыс. кредитных сделок, что на 9% больше, чем в апреле 2024 года (10,6 тыс. соглашений), и на 11% больше, чем в марте 2025 года, когда количество соглашений между банками и заемщиками составило 10,4 тыс.
«Небольшой рост ипотечных сделок в апреле является, безусловно, позитивным сигналом для рынка жилой недвижимости», — сообщила «МК» генеральный директор компании ООО «Ривер Парк» Лариса Швецова. По ее оценке, положительную динамику поддержал отказ крупных банков от взимания дополнительных комиссий с застройщиков при выдаче льготных кредитов, а также увеличение лимитов по таким программам для самих кредитных организаций. «Эти шаги позволили стабилизировать ситуацию на ипотечном рынке после некоторой неопределенности начала текущего года. Особенно это заметно в Москве, где сохраняется высокий потенциальный спрос со стороны заемщиков с хорошей платежеспособностью, готовых воспользоваться доступными кредитными продуктами. Это, в свою очередь, поддерживает общую активность на рынке жилья», — резюмирует девелопер.
По прогнозу опрошенных «МК» участников стройрынка, по итогам мая из-за длинных майских праздников не стоит ожидать всплеска покупательской активности. Первичный и вторичный сектора столичного рынка жилья, скорее всего, «оживут» ближе к осени, когда после массовых отпусков в сентябре начнется очередной деловой сезон.