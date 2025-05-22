«Холодный» апрель: на столичном рынке жилья упала активность покупателей

«Апрельские показатели рынка жилья Москвы указывают на продолжающуюся адаптацию к новым экономическим реалиям», — считает управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. С его слов, исторически на апрель приходится пик продаж в первом полугодии и отражает сезонный подъем спроса. Однако, если сравнивать с аналогичными периодами прошлых лет, текущая активность покупателей остается на сдержанной. «Рынок все еще нуждается в четких и долгосрочных решениях по вопросам поддержки спроса, в первую очередь, в части ипотечного кредитования. Необходимо не просто продление существующих программ, но и разработка новых, возможно, более гибких механизмов, которые могли бы эффективно сочетаться с инструментами от застройщиков, такими как рассрочки», — полагает эксперт.