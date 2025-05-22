Более половины кассовых терминалов в Красноярске уже поддерживают оплату улыбкой

Именно Красноярское отделение (которым до 2022 года управлял Солнцев, пока не возглавил весь макрорегион) занял первое место по росту числа платежных систем нового поколения. Также в тройку лидеров вошли Кемеровское и Новосибирское отделение. В этих трех регионах сосредоточено свыше 66 тысяч терминалов, а также решения, интегрированные с кассовыми системами малого и среднего бизнеса.