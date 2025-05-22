Более половины кассовых терминалов в Красноярске уже поддерживают оплату улыбкой

По данным Сбера, доля поддерживающих биометрическую оплату эквайринговых терминалов в магазинах и иных заведениях Красноярска, достигла 52% к маю 2025 года. поддерживают биометрическую оплату.
Всего в регионах присутствия Сибирского банка Сбера, количество терминалов нового поколения превысило 109 тысяч.
"Мы не просто наращиваем эквайринговую сеть — мы переводим её на следующий технологический уровень. Более половины наших терминалов уже сегодня позволяют оплачивать покупки без карты или смартфона — достаточно взгляда и лёгкой улыбки. Это удобно, быстро и безопасно — прокомментировал данную новость председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.
Именно Красноярское отделение (которым до 2022 года управлял Солнцев, пока не возглавил весь макрорегион) занял первое место по росту числа платежных систем нового поколения. Также в тройку лидеров вошли Кемеровское и Новосибирское отделение. В этих трех регионах сосредоточено свыше 66 тысяч терминалов, а также решения, интегрированные с кассовыми системами малого и среднего бизнеса.