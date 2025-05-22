На месте теннисного центра «Дирижабль» в Омске построят жилой дом

На месте бывшего теннисного центра «Дирижабль» в Омске планируют построить жилой дом. Информация о новом проекте под названием «Красный Путь» появилась на сайте тюменского девелопера Newton. Как сообщает РБК Омск, пока не раскрываются детали будущего здания — компания опубликовала лишь схему участка, на котором планируют строительство. Цены на квартиры также не названы, а о старте продаж обещают сообщить позже.
Теннисный центр «Дирижабль» располагался на пересечении улиц Красный Путь и 4-й Северной. Это было воздухоопорное сооружение, которое демонтировали в конце апреля. Как тогда рассказал управляющий центра Алексей Шевченко в комментарии для «БК55», конструкцию временно сдули из-за прогноза погоды и планировали восстановить после майских праздников. Однако, по информации академии тенниса «Омская звезда», центр официально прекратил работу 1 мая. Сейчас у академии остаётся один действующий центр — на улице Челюскинцев.