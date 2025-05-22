В Свердловской области назвали самых востребованных специалистов

В целом по итогам первого квартала текущего года средняя предлагаемая зарплата в области, по словам регионального представителя «Авито Работы» на Урале Елизаветы Чуриной, достигла 70,8 тысяч рублей. Однако самым востребованным специалистам работодатели готовы платить ощутимо больше, пишет Е1.