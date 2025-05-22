В Свердловской области назвали самых востребованных специалистов

В целом по итогам первого квартала текущего года средняя предлагаемая зарплата в области, по словам регионального представителя «Авито Работы» на Урале Елизаветы Чуриной, достигла 70,8 тысяч рублей. Однако самым востребованным специалистам работодатели готовы платить ощутимо больше, пишет Е1.
Так, в топ-5 дефицитных специалистов среди рабочих, которым готовы платить больше всех, вошли слесарь (107,6 тысячи рублей в месяц), арматурщик (106,9 тысячи), монтажник (104,9 тысячи), машинист крана (104,8 тысячи) и отделочник (102,4 тысячи).
Самая высокая предлагаемая зарплата в сфере транспорта зафиксирована у таких дефицитных специалистов, как дальнобойщики (193,2 тысячи рублей), водители спецтехники (125,2 тысячи), водители-экспедиторы (115,4 тысячи), таксисты (103,5 тысячи) и водители грузовиков (98,3 тысячи).
В пятерку самых востребованных сотрудников офиса по предлагаемой зарплате вошли инспекторы (98,9 тысячи рублей), агенты по недвижимости (91,4 тысячи), инженеры (88,6 тысячи), менеджеры по продажам (84,8 тысячи) и логисты (82,8 тысячи).
УралПолитRu напоминает, что ранее в Екатеринбурге назвали самые высокооплачиваемые вакансии. Так, больше всего в городе готовы платить руководителю направления по сварке металла, которому предлагают зарплату от 300 тысяч рублей.