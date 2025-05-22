Новую дорогу прокладывают на улице Шилкинской во Владивостоке

Новая транспортная артерия свяжет кёрлинг-центр с улицей Шилкинской и перекрестком улиц Тюменской и Тунгусской. Сейчас рабочие подрядчика возводят подпорную стену, над которой будет проложена новая дорога, разрабатывают земельное полотно до проектных отметок, переносят сети и проводят весь объём необходимых работ.
«Дорога будет удобна и комфортна и для автолюбителей, и для пешеходов. Здесь появится асфальтированный двухполосный проезд протяженностью порядка 500 метров. Вдоль дороги будут расположены пешеходные зоны. В перечне работ также устройство освещения и благоустройство территории», — уточняют специалисты управления дорог администрации Владивостока.
Проводится в столице Приморья и локальный восстановительный ремонт дорог и важных транспортных объектов. Например, минувшей ночью ремонт неровностей и ям производился на Рудневском мосту. Тёмное время суток выбрано специально, чтобы не мешать автомобилистам в период оживлённого движения.
«С начала сезона локальным ремонтом охватили уже больше чем 70 адресов. Работы продолжаются. Минувшей ночью, к примеру, устранили образовавшееся повреждение асфальта на Рудневском мосту, продолжили снимать старый асфальт и готовить к укладке нового участок дороги от “Магнитогорской” в сторону “Фабрики Заря”, — отмечают специалисты управления дорог администрации Владивостока.
Восстановительный ремонт дорог выполнен по ряду улиц: Борисенко, 110, Тимирязева, Полярная, Давыдова, 6, Херсонская, 12, Маковского, 30, Волкова, 9, Краева, 5, и многим другим адресам.
Кроме того, во Владивостоке выполняется большая работа в части комплексного дорожного ремонта: в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приводят в порядок улицы Анны Щетининой, Жигура, Стрелочную, перекрёсток Басаргина — Новороссийской. Продолжаются работы и близ трассы Седанка — Патрокл, где обустраивают съезд на объездную и прокладывают новую дорогу к активно развивающемуся микрорайону Зелёный Угол.