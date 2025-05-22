Новую дорогу прокладывают на улице Шилкинской во Владивостоке

Кроме того, во Владивостоке выполняется большая работа в части комплексного дорожного ремонта: в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приводят в порядок улицы Анны Щетининой, Жигура, Стрелочную, перекрёсток Басаргина — Новороссийской. Продолжаются работы и близ трассы Седанка — Патрокл, где обустраивают съезд на объездную и прокладывают новую дорогу к активно развивающемуся микрорайону Зелёный Угол.