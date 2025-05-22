Стоимость строительства онкоцентра в Краснодаре выросла до 67,4 млрд рублей

Стоимость строительства онкологического центра в Краснодарском крае, проект которого был анонсирован в 2018 году, выросла почти в четыре раза — с 15,9 млрд до 67,4 млрд руб. Об этом сообщает портал 93.RU со ссылкой на региональный департамент строительства.